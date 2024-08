Fuori strada con l'auto per 30 metri in una scarpata, illesa

Perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada, rimanendo per fortuna illesa.

E' accaduto oggi pomeriggio ad Acquaviva Picena (Ascoli Piceno).

Una donna è finita con la sua auto in una scarpata di circa 30 metri, per un dislivello di 20 metri.

Per recuperare la vettura è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto. Gli operatori si sono calati con tecniche Saf (Speleo, alpino, fluviale) e, dopo aver raggiunto la macchina, hanno provveduto ad imbragarla per riportarla sul piano stradale. Il recupero è stato compiuto con l'ausilio dell'autogru giunta dalla sede Centrale.



