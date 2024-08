Ex Vittoria colonna, era rifugio di senza tetto della Guinea

Blitz all'interno dell'ex Vittoria Colonna: la Polizia locale e i Carabinieri nella giornata di ieri hanno condotto un'operazione congiunta, durante la quale è stato individuato un cittadino extracomunitario senza fissa dimora proveniente dalla Guinea. A seguito delle indicazioni fornite dal Comitato dell'Ordine e della Sicurezza, il sindaco Serfilippi ha sollecitato la Polizia Locale a monitorare la struttura viste le numerose segnalazioni ricevute da parte dei residenti che, negli ultimi giorni, avevano notato movimenti sospetti nella zona.

"Negli ultimi anni, purtroppo, l'ex Vittoria Colonna è divenuto un luogo segnato dal fenomeno dell'abusivismo - ha dichiarato Serfilippi - Come amministrazione, non possiamo tollerare che persone dedite principalmente ad attività illecite occupino abusivamente gli edifici".

Il primo cittadino ha inoltre confermato che, nel prossimo incontro con la Prefettura e Invimit, la società del Ministero dell'Economia e delle Finanze proprietaria dell'immobile, verrà definita una strategia volta non solo a contrastare le occupazioni illegittime, ma anche a rilanciare quest'area, affinché possa diventare una risorsa di sviluppo e crescita per la città. "Fano deve essere una città sicura e continueremo - ha assicurato Serfilippi - a intervenire in questa direzione".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA