Ast di Ascoli risonanza magnetica, meno consumi e più comfort

L'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) potenzia la risonanza magnetica rendendola più moderna, a livello di hardware e software, con un sistema più aggiornato.

L'ammodernamento è stato assegnato dalla Ast di Ascoli a una ditta specializzata in seguito ad apposita consultazione di mercato e tramite l'indizione di una procedura negoziata in modalità telematica.

L'aggiornamento, per una spesa di circa 700mila euro, permetterà un importante miglioramento della macchina, dalla qualità del segnale e dell'immagine in minor tempo al maggior comfort per il paziente, fino a un risparmio energetico che può arrivare al 30%. La risonanza magnetica potrà essere utilizzata, grazie alla dotazione di pacchetti software avanzati che utilizzano anche l'intelligenza artificiale, per la diagnostica in ambito neurologico, cardiaco, vascolare, mammografico e oncologico.

"E' fondamentale, soprattutto nel campo sanitario - dice il direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli, Nicoletta Natalini - avere apparecchiature al passo con i tempi, all'avanguardia. L'Ast picena, sia con fondi aziendali, sia con fondi del Pnrr, ha dato il via a un importante processo di potenziamento della dotazione tecnologica nei due ospedali piceni proprio al fine di migliorare la qualità dell'offerta diagnostica a beneficio dei cittadini-utenti. Diverse sono state infatti le nuove acquisizioni. Grandi apparecchiature, come ad esempio le due nuove Tac e il nuovo mammografo, sono state acquistate per rispondere sempre più qualitativamente alla richiesta di prestazioni".



