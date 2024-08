San Severino (Macerata) protagonista di "Borghi d'Italia"

San Severino (Macerata) è andata in onda nella trasmissione televisiva "Borghi d'Italia" che valorizza i territori su Tv2000. La puntata è stata trasmessa sabato e andrà in replica domenica prossima. E' servita per raccontare le bellezze del territorio.

Il giornalista Mario Placidini, curatore e storico conduttore del programma, ha introdotto i numerosi ospiti dell'evento che ha avuto anche uno spazio in radio, su RadioInBlu e su Radio Vaticana Italia. In mezzora sono stati raccontati presente e passato della comunità settempedana, presentando i tesori artistici, storici, architettonici e ambientali di uno dei più vasti territori delle Marche con i suoi quasi 194 chilometri quadrati.

La piazza, i musei, il giardino storico monumentale "Giuseppe Coletti", da poco riaperto al pubblico con la messa a dimora di ben 24mila nuove piante, hanno introdotto l'itinerario dedicato a San Severino con l'intervista al sindaco, Rosa Piermattei, che ha presentato anche i castelli e i borghi che caratterizzano le numerose frazioni del comune.

Don Aldo Romagnoli, vicario foraneo e parroco della Concattedrale, è stato intervistato all'interno della chiesa di San Giuseppe, anch'essa riaperta di recente. Don Aldo ha presentato i luoghi di fede e di preghiera della città con i tanti santuari e monasteri e le figure che ne rievocano la gloria, a partire da San Severino vescovo.

Poi spazio alle tipicità, grazie allo chef Alberto Vitali del ristorante LK Ristoro di Parolito, con la presentazione di una tavola imbandita con le produzioni delle salumerie locali: dal ciauscolo, al salame e al guanciale.

Le telecamere di Tv2000 hanno dedicato un ampio servizio anche al Marec, il Museo dell'Arte Recuperata, con Francesca Caciorgna che ha fatto da guida per una visita alle tredici sale che custodiscono temporaneamente le tante opere provenienti dalla chiese danneggiate dal sisma. Il tour è stato introdotto dalla presentazione della Madonna della Pace, capolavoro del Pinturicchio che, salvatosi alla scosse, è il vero biglietto da visita alla raccolta d'arte allestita all'interno del Museo Diocesano.

Nel santuario della Madonna dei Lumi l'incontro con sua eminenza il cardinale Edoardo Menichelli, arcivescovo emerito di Ancona e Osimo, originario proprio di San Severino Marche.

Infine la ricostruzione storica del passato cittadino affidata al vice sindaco e assessore comunale alla Cultura, Vanna Bianconi. "Chi entra in città, da dovunque parte lo faccia, troverà il benvenuto a San Severino - ha detto la vice sindaco - come città d'arte ma anche come città Bandiera Arancione dove ci sono tracce d'insediamenti che risalgono all'antico Paleolitico di cui si conservano testimonianze al nostro Museo Archeologico. Ma la nostra città è stata anche Municipio romano poi signoria con gli Smeducci, libero Comune ed è arrivata ai giorni nostri conservando molto del suo passato che oggi con fierezza viene mostrato a turisti e visitatori".





