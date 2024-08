Passeggiata multimediale ad Ancona per scoprire mondi lontani

Una passeggiata multimediale al parco della Cittadella di Ancona. Ci sarà giovedì nell'ambito dell'iniziativa Walkabout / Promenade", la performance itinerante firmata da Sonia Antinori e ideata da Ruggero Franceschini, che dallo scorso giugno propone camminate (una al mese, fino a settembre) per un presidio artistico-culturale della città.

L'iniziativa promuove passeggiate in città con la narrazione di viaggi immaginari nella mente dei partecipanti interagendo con la realtà circostante. Attraverso le storie nel sud del mondo, vissute e raccontate da Sonia Antinori, con Bianca Ottaviani, musicista cantante e compositrice marchigiana, l'iniziativa prenderà il via alle ore 19.

Dopo l'esperienza come performer e guida già lo scorso anno, Ottaviani per questa occasione ha scelto di attraversare il parco della Cittadella, una passeggiata urbana e naturalistica insieme alla scoperta di una nuova cartografia del territorio.

Con l'ausilio di cuffie wi-fi gli spettatori-camminanti saranno accompagnati lungo il tragitto dal racconto dei diari di viaggio di Sonia Antinori (Cuba, Burkina Faso, Messico, Australia), stimolati dalle suggestioni delle immagini di Lucia Baldini e trasportati dalla musica originale di Arlo Bigazzi. Un corto circuito fra la realtà attraversata a piedi e l'immaginazione suscitata dal flusso di parole e musica.

Mediando fra pubblico e spazio, il performer dirige lo sguardo dei partecipanti e si fa garante di un patto che cambi, in modo diverso, la percezione dello spazio pubblico sia a chi lo conosce che a chi lo incontra per la prima volta.

Il titolo "Walkabout" richiama l'antica pratica aborigena del cambiamento e della connessione con la natura, un tema che l'uomo contemporaneo sta riscoprendo come necessario per riavvicinarsi alla natura stessa, in un'epoca di grande complessità e trasformazione. "Walkabout / Promenade" è programmato nell'ambito del progetto "Le parole per dirlo", presentato da Malte e sostenuto dall'assessorato alla Cultura del Comune di Ancona.



