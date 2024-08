Bevono alcolici in spiaggia, multati otto giovani

Bevevano birra e superalcolici in spiaggia nonostante l'ordinanza in vigore dal maggio scorso vieti il consumo di alcol: multati otto giovani a Falconara Marittima (Ancona). Dovranno pagare 166 euro di multa e le bibite sono state confiscate.

I trasgressori hanno tra i 20 e i 40 anni e sono di origine polacca, ucraina e nordafricana. Sono stati sorpresi a bere, durante i controlli a ridosso di Ferragosto, nella spiaggia libera della zona nord, vicino al sottopasso della stazione e all'altezza del cavalcavia Tramontana.

Tra Ferragosto e ieri la polizia locale ha intensificato la vigilanza del territorio, in particolare lungo il litorale, per evitare gli eccessi e in generale i comportamenti in grado di compromettere la civile convivenza, specie nelle giornate di festa.

"La sicurezza è una priorità dell'amministrazione - dice il sindaco Stefania Signorini -. Il ruolo della nostra polizia locale si dimostra ancora una volta strategico, perché il presidio del territorio è fondamentale affinché vengano osservate le norme, comprese le ordinanze che ho predisposto per garantire il rispetto reciproco".

La polizia locale ha anche individuato un 22enne di origine tunisina sul quale pesava un decreto di espulsione. E' stato portato al Cpr di Bari, centro di permanenza per il rimpatrio.

Il giovane aveva collezionato numerosi precedenti per spaccio e altri reati contro il patrimonio, ma si era reso da tempo irreperibile, fino a sabato, quando è stato finalmente rintracciato lungo il litorale.

Sono stati segnalati alla Prefettura, come assuntori di sostanze stupefacenti, due minorenni trovati in possesso di una piccola quantità di hashish, destinata al consumo personale. Uno dei due ha tentato di scappare all'arrivo degli agenti ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA