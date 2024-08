Vìola divieto di avvicinamento, arrestato 27enne

Nella serata di ieri i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine dell'attività di indagine svolta di iniziativa, hanno deferito in stato di arresto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona un ventisettenne cittadino straniero per la violazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla convivente.

I militari sono intervenuti, nel tardo pomeriggio, in un paese dell'interland anconetano, su richiesta telefonica di aiuto della donna che era pervenuta al 112 con la quale è stata segnalata la presenza, in casa, del convivente che, nonostante le misure ad egli applicate nel decorso mese di giugno per codice rosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, era riuscito ad entrarvi, utilizzando una copia delle chiavi rimaste in suo possesso.

Il pronto intervento dei Carabinieri ha consentito di rintracciare nell'abitazione l'uomo, che è stato arrestato in flagranza del reato. La donna, che era riuscita a rifugiarsi in una stanza, è stata messa in sicurezza dai militari.

Su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, il ventisettenne è comparso, stamattina, presso il Tribunale di Ancona per il processo per direttissima. Il Giudice monocratico ha convalidato l'arresto eseguito dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, applicando nei confronti dell'uomo la misura cautelare personale del divieto di dimora nella Provincia di Ancona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA