Tolentino, subito 4,7 milioni per il polo scolastico

La Struttura commissariale sisma ha liquidato il primo 20% - 4,7 milioni di euro - del contributo programmato di 23,5 milioni a favore dell'intervento per il nuovo polo scolastico di Tolentino (Mc) checomprenderà il liceo classico, scientifico , il liceo coreutico "Filelfo", l'Ite "Filelfo" e l'Ipia "Frau".

La Struttura commissariale, negli ultimi mesi, ha aumentato la disponibilità di fondi previsti per l'opera, circa 7 milioni in più, sia per l'aumento dei prezzi e il necessario adeguamento, ma anche per l'importanza e la strategicità che ricopre il nuovo polo. L'aggiudicazione, dopo aver concluso la gara, è avvenuta a fine luglio in procedura di appalto integrato.

Entro il mese di dicembre verrà consegnato il progetto definitivo, con l'inizio dei lavori nel gennaio 2025. Il polo sarà suddiviso in tre distinti corpi di fabbrica e potrà arrivare ad ospitare fino a mille alunni, suddivisi in 44 classi. L'ampiezza dell'area potrà permettere anche un eventuale futuro ampliamento fino alla realizzazione di 50 aule. Tutta la struttura sarà accessibile alle persone diversamente abili e, nella parte esterna del polo, ci saranno anche ampi spazi verdi, percorsi pedonali e quattro aree riservate a parcheggi, realizzate con pavimentazioni drenanti.

"Si tratta di un'opera di fondamentale importanza non solo per Tolentino, ma per tutto il territorio maceratese", ha sottolineato il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli.



