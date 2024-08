Carambola tra auto: tre feriti, uno soccorso dall'eliambulanza

Rocambolesco incidente ieri sera a Fermo. A scontrarsi, tre auto. E altrettante le persone soccorse dal 118: un anziano e una ragazza sono stati trasportati all'ospedale Murri di Fermo, più critiche le condizioni di un terzo automobilista, che è stato invece trasferito in eliambulanza all'ospedale Torrette di Ancona.

L'sos è scattato intorno alle 21,45 da via Giovanni Conti, località Campiglione di Fermo. Lì, infatti, pochi minuti prima, tre auto erano entrate in collisione. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro e a questo stanno lavorando i carabinieri.

Lanciata la richiesta di soccorso, sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce verde di Fermo e i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo. Gli uomini del 115 hanno estratto dalle lamiere uno dei tre feriti per poi provvedere alla messa in sicurezza dei veicoli incidentati.

Dopo le prime cure mediche, un anziano e una ragazza sono stati trasferiti all'ospedale Murri di Fermo in condizioni di media gravità. Più critiche quelle di un secondo uomo che, invece, dall'ospedale di Fermo è stato trasferito in elisoccorso al nosocomio di Torrette per ulteriori accertamenti medico sanitari. La strada è rimasta chiusa in attesa dei rilievi e della rimozione delle vetture incidentate.



