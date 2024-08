Bloccato in sottopasso allagato, autovettura rimorchiata

Intorno alle 18,15 una squadra della sede centrale è intervenuta in via della Palude, la bretella che unisce la zona industriale alla Salaria, per un uomo che, all'interno della sua autovettura, era rimasto bloccato in un sottopasso allagato da 70 centimetri d'acqua.

L'auto è stata rimorchiata all'esterno e solamente dopo il conducente è potuto uscirne.

Altri interventi sono stati effettuati nella vallata dai vigili del fuoco a causa del maltempo che ha fatto sì che alcuni alberi o parte di essi siano caduti sulla sede stradale.



