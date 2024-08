Un recital omaggio a Leopardi a Pioraco e Sefro

Sabato 24 agosto si svolgerà, a Pioraco e Sefro (Macerata), il recital "Oltre la siepe - uno sguardo oltre l'infinito". L'iniziativa rientra nell'ambito di MarcheStorie, un progetto della Regione Marche con l'assessorato alla Cultura e in collaborazione con Amat (associazione marchigiana attività teatrali) e Fondazione Marche Cultura.

A Pioraco il recital sarà alle 12, nei nuovi giardini pubblici vicini a Piazza Isabella D'Este. A Sefro sarà alle 16.30 all'ex pista di pattinaggio in via del Pattinaggio.

Collaborano all'evento i comuni di Pioraco, Sefro e Fiuminata nell'ambito della quarta edizione di MarcheStorie e con il coordinamento di Acli Marche, Circolo Romero e Teatro delle Foglie.

L'ingresso è libero ed è un omaggio al poeta Giacomo Leopardi, rivoluzionario della poesia, che anticipa di un secolo il grande tumulto del Novecento e mette al centro della sua ricerca la propria interiorità, quella vera, profonda, insondabile.

Compito di due attori, Eugenia Brega e Paolo Clementi, penetrare fra le righe del verso leopardiano per far emergere bellezza e profondità attraverso la parola e il canto.



