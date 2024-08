Passo del Lupo vietato, solo una multa

Solo una multa per il divieto di percorrere, a Sirolo, il Passo del Lupo, un sentiero pericolo del parco del Conero che permette di raggiungere a piedi la spiaggia delle Due Sorelle. A fornire il bilancio è il sindaco Filippo Moschella che riassume tutta l'attività di controllo nel suo territorio per garantire una estate sicura.

Il verbale, per una persona sorpresa a percorrere il Passo del Lupo, è dei giorni scorsi ed è stato l'unico dall'inizio dell'anno, in controtendenza rispetto agli anni passati in cui il sentiero era spessi violato causando anche incidenti nel percorrerlo perché non è in sicurezza "ed è un vero passo di montagna", sottolinea il primo cittadino..

Polizia locale e carabinieri assicurano controlli giornalieri fino a notte per controllare che sia rispettata anche l'ordinanza sindacale di chiusura dei locali alle 3.

Controlli congiunti con la polizia stradale lungo la provinciale del Conero dove nei giorni scorsi sono state elevate otto sanzioni per violazione del codice della strada.

La sicurezza è garantita anche attraverso le telecamere del sistema di videosorveglianza di cui il comune di Sirolo è dotato e che è in grado di leggere le targhe dei veicoli in entrata e in uscita, visionando le immagini in tempo reale.

Il servizio di avvistamento antincendio è affidato affidato ai vigili del fuoco e all'associazione Nazionale Carabinieri.

"In mare opera il natante veloce della Croce Rossa Italiana - spiega il sindaco Moschella - un ulteriore servizio voluto e pagato dai comuni di Sirolo e Numana per garantire l'immediato soccorso dei turisti in difficoltà con ogni condizione climatica, mentre i Traghettatori Riviera del Conero garantiscono il soccorso di protezione civile in caso di necessità a seguito di un accordo stipulato con il Comune".





