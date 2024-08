Paese dei balocchi, domani a Fano musica e giochi

Si aprirà domani, a Fano (Pesaro e Urbino) la 20/a edizione di "Paese dei balocchi", una quattro giorni di laboratori, musica, approfondimenti, giochi, teatro e tante novità con spettacoli originalissimi.

Dalle 18.30 si susseguiranno diversi spettacoli e iniziative fino a martedì. Il clou della serata inaugurale sarà l'incontro con il sindaco pro tempore del Paese dei balocchi, il giornalista d'inchiesta Domenico Iannacone, che sarà intervistato da Marco Giovenco, alle 21.30 sul palco centrale.

Lunedì sera salirà invece Fabrizio Macchi, cittadino onorario 2024, atleta di punta del paraciclismo italiano. Il Paese dei Balocchi numero 20 ha come tema portante "Infiniti - Virate coraggiose che rilanciano la vita". Un omaggio alla capacità di attingere a risorse e talenti, quasi impensabili prima, quando l'esistenza pone prove di elevata difficoltà.

Questi alcuni eventi del programma. Alle 18.30 di domani aprono laboratori e giochi: Knock on wood, laboratorio di falegnameria didattica per bambine e bambini dai 3 ai 12 anni, Fudo games, giochi di ruolo e da tavolo (dai 16 anni in su), Pinocchietti in l'oblio, avventura immersiva che mette alla prova ingegno e coraggio (dai 14 anni in su).

E ancora ci sarà Marco Squarcia racconta con Ti racconto una storia, Quasi grandi, L'attimo in più, Il rimbalzo incontrollato. Un laboratorio creativo, attivo, dove i partecipanti sono invitati a disegnare ciò che più li colpisce; In serata spettacoli e incontri.

Domenica si ripetono i laboratori. A seguire spettacoli e incontri. Il chirurgo vascolare Gabriele Pagliariccio sarà intervistato dalla giornalista Simona Zonghetti sul pericoloso intreccio tra salute e business.

Sul palco in piazza, alle 21, l'orchestra da ballo La tradizione. Nel parco Alekos, il poeta delle bolle in rime insaponate.

Lunedì 19 agosto iniziative per bambini e alle 20, sul palco centrale, l'orchestra mosaico musicale in concerto che coinvolge circa 50 tra bambini e ragazzi.



