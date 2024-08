La tradizionale Festa del mare che ha animato Portonovo

Si è svolta come da tradizione la Festa del mare a Portonovo nel giorno di Ferragosto. La festa, organizzata dalla parrocchia e dalla Confraternita del SS Sacramento del Poggio, in collaborazione con gli operatori turistici della baia, ha entusiasmato i tanti cittadini e turisti presenti.

Nonostante il mare un po' mosso le autorità - tra le quali mons. Angelo Spina e il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti -, sono salite sulle batane per la piccola processione in mare dopo l'omaggio di una corona d'alloro per ricordare i caduti.

L'eventi è iniziato con la partenza della processione dalla piazzetta, preceduta dall'immagine della Madonna con l'Arcivescovo e il sindaco e la banda di Torrette che ha raggiunto l'ingresso della chiesa di Santa Maria. Lì monsignor Spina ha celebreto la santa Messa con il parroco don Aldo Pieroni.



