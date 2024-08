Quasi mille domande al comune per contributo all'affitto

Sono circa mille le domande presentate dai cittadini per i contributi affitti al comune di Ancona. L'entità del contributo è pari a 500 euro e verrà assegnato sulla base di una graduatoria articolata tenendo conto dei valori crescenti di Isee dei richiedenti e la ripartizione del totale delle risorse stanziate tra gli aventi diritto; questi ultimi devono necessariamente aver sostenuto regolarmente le spese per la locazione immobiliare fino a maggio 2024. Lo rende noto un comunicato.

Le risorse stanziate dal Comune di Ancona per fornire un contributo alle famiglie in difficoltà sono pari a 245 mila euro, cifra che spiega l'assessore alle Politiche abitative Orlanda Latini "costituisce il massimo di quanto autonomamente potevamo impegnare come amministrazione comunale" "Un numero così significativo di richieste pervenute dalla cittadinanza - sottolinea l'assessore - ci fa comprendere quanto il tema del carovita possa essere significativo.

L'amministrazione comunale lavora da mesi per consentire di fornire un aiuto tangibile a tutti i nuclei familiari che, seppur in difficoltà, hanno pagato regolarmente l'affitto.

Questo è un chiaro segnale che intendiamo dare attraverso una misura pensata espressamente per supportare le famiglie in condizioni di disagio economico".

L'amministrazione comunale si impegna a pubblicare il prima possibile l'esito dell'istruttoria con la graduatoria degli aventi diritto al contributo. Le informazioni potranno essere reperite presso l'Area Management pubblico e Benessere del Comune di Ancona ai seguenti contatti: contributo.affitti@comune.ancona.it - 071 222 2380.



