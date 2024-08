Mostra i genitali davanti ai bambini, arrestato 39enne

Si è abbassato i pantaloni mostrando i genitali in una zona pedonale piena di bambini, a Falconara (Ancona). Arrestato dai carabinieri un 39enne di origine polacca senza fissa dimora. L'uomo, ieri pomeriggio, si trovava tra via Bixio e via Fratelli Bandiera quando è rimasto nudo dalla vita in giù. Era ubriaco e davanti a lui c'erano molti minorenni, alcuni in bicicletta, che hanno assistito allo spettacolo.

Una pattuglia dei carabinieri della Tenenza arrivata sul posto ha fatto rivestire l'uomo che è stato arrestato per atti osceni in luogo pubblico aggravati dalla presenza di minorenni.

Il 39enne infatti ha diversi precedenti, anche per reati sessuali, e il 5 agosto scorso ha ricevuto anche un provvedimento di misura cautelare, mentre si trovava a Gallipoli (Lecce), per maltrattamenti in famiglia. A denunciarlo la madre da qui è stato disposto un divieto di avvicinamento alla donna.

Per questo affronterà l'interrogatorio di garanzia lunedì, al tribunale di Ancona.

Per i fatti di ieri questa mattina la giudice Maria Elena Cola ha convalidato l'arresto con la misura cautelare del divieto di dimora a Falconara. Davanti alla giudice, difeso dall'avvocato Emanuela Bruno, ha chiesto scusa spiegando di non ricordare nulla perché annebbiato dall'alcol. L'avvocato ha chiesto i termini a difesa e l'udienza è stata aggiornata al prossimo 4 dicembre.



