Lancia oggetti e aggredisce polizia, 'Ero in crisi glicemica'

Le Volanti della polizia hanno arrestato, ieri pomeriggio, ad Ancona, in via Fiorini, un 48enne di origine campana che lanciava oggetti da una abitazione del quinto piano. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Gli agenti, entrati in casa con l'aiuto del proprietario, nel quartiere del Piano, sono stati aggrediti dall'uomo che ha opposto resistenza. "Non potete farmi nulla - ha detto ai poliziotti - perché sono invalido". Poi ha sostenuto di aver avuto un picco aggressivo per "una crisi glicemica".

Il 48enne è diabetico e mentre la polizia cercava di identificarlo, portandolo all'interno della pattuglia di servizio, ha danneggiato l'automobile con delle testate. Portato in questura avrebbe continuato ad insultare gli agenti.

Questa mattina, in tribunale, la giudice Maria Elena Cola ha convalidato l'arresto rimettendolo in libertà e dispendendo l'obbligo di firma come misura cautelare. Il 48enne, difeso in udienza dall'avvocato Francesco Conti, ha rilasciato dichiarazioni spontanee avvalendosi della facoltà di non rispondere. "Ho avuto una crisi glicemica - ha detto l'arrestato - che mi ha fatto perdere il controllo".



