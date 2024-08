Il guard rail sfonda l'auto, ragazzo a Torrette

Erano circa le 8,30 di questa mattina quando un automobilista 30enne è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente a Monte Urano (Fermo). Il giovane stava percorrendo via Ete Morto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua vettura che si è schiantata contro il guard rail che, a sua volta, a causa del violento impatto, ha trapassato la vettura da parte a parte.

Scattato l'sos, si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono arrivati a sirene spiegate l'ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco. Proprio gli uomini del 115 hanno estratto dalle lamiere il conducente per poi affidarlo alle cure dei sanitari.

Dalle prime cure sul posto al trasferimento d'urgenza, in eliambulanza, all'ospedale Torrette di Ancona in codice rosso. I rilievi dell'incidente sono stati affidati ai militari dell'Arma.



