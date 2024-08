Ferragosto, limiti su vetro e lattine a Porto Sant'Elpidio

Ferragosto in sicurezza, nel Fermano, dopo quella del sindaco di Porto San Giorgio, Valerio Vesprini, arriva anche l'ordinanza del suo omologo di Porto Sant'Elpidio, Massimiliano Ciarpella.

Un'ordinanza che limita vetro e lattine dalle 20 di oggi alle 6 di domani.

Nell'atto del primo cittadino elpidiense si vieta la vendita di bevande in vetro o lattine, che andranno versate su bicchieri di carta o plastica oppure consumate al tavolo. Sarà inoltre vietato portare su aree pubbliche contenitori in vetro, metalli o materiali potenzialmente pericolosi in tutto il territorio comunale, spiagge comprese.

"È Ferragosto, viviamolo in compagnia, divertiamoci, ma - l'appello del sindaco Massimiliano Ciarpella - manteniamo la testa collegata. Non buttiamo via una bella serata con gli eccessi, le condotte pericolose o violente, rispettiamo la città e non la sporchiamo, rispettiamo le persone".



