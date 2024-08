A Falconara tutto pronto per i fuochi d'artificio in spiaggia

Tutto pronto per lo spettacolo pirotecnico di domani, 15 agosto, una tradizione che ogni anno porta sulla spiaggia di Falconara migliaia di persone.

Il Comune si prepara a fronteggiare il grande afflusso di bagnanti schierando in campo polizia locale, volontari del gruppo comunale di protezione civile, personale antincendio del Vab Marche e della Società Nazionale di Salvamento di Ancona e Falconara Marittima.

Lo spettacolo pirotecnico prenderà avvio anche quest'anno alle 23, un orario concordato con l'Enac per evitare interferenze con il traffico aereo. I fuochi partiranno dal pontile della zona Disco e saranno visibili lungo tutta la costa da Ancona fino a Montemarciano.

In spiaggia, proprio nella zona del pontile, saranno presenti sei addetti della Vab Vigilanza antincendi boschivi, mentre 12 volontari del gruppo comunale di protezione civile di Falconara saranno in servizio in corrispondenza dei sottopassi, per vigilare sull'accesso in spiaggia e sul deflusso di persone al termine dello spettacolo.

Lungo le strade, con un'attenzione particolare alla circolazione in via Flaminia, ci saranno 13 agenti della polizia locale dalle 19 all'una di notte, divisi in sei pattuglie. Si occuperanno prevalentemente di viabilità e di tutela dei pedoni durante l'uscita dalla spiaggia.

Alcuni agenti saranno presenti anche in zona collinare, specie nei punti più panoramici come il Balcone del Golfo, dove tante persone si ritrovano per vedere la costa dall'alto con il mare illuminato dai bagliori dei fuochi d'artificio.

Stretta anche quest'anno la collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul territorio, dalla Capitaneria di Porto che sarà in mare e in spiaggia, fino a carabinieri e Guardia di finanza che presidieranno il territorio. Il Parco Kennedy resterà aperto alle auto fino tarda ora, offrendo un'area di sosta in più a servizio di quanti vorranno raggiungere Falconara per passare la serata in spiaggia e assistere ai fuochi d'artificio direttamente dall'arenile.



