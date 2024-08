Sgomberata Villa Lattanzi occupata, tre denunciati

Sgomberata la storica dimora 'Villa Lattanzi', di Porto Sant'Elpidio, occupata abusivamente. La polizia di Stato ha trovato all'interno due uomini e una donna che sono stati accompagnati in questura, denunciati. Uno dei due uomini è illegale in Italia.

La polizia di Fermo ha dunque sgomberato l'ennesimo stabile occupato abusivamente. "Villa Lattanzi", un tempo location di lusso, è ormai in stato di abbandono e oggi è salita alla ribalta delle cronache essendo diventata un punto di ritrovo per ladri e per soggetti che la occupano abusivamente.

I poliziotti, dopo aver appurato che l'accesso alla villa era stato forzato, sono entrati e al terzo ed ultimo piano del hanno sorprese tre persone, due uomini trentacinquenni di origini uno algerine e l'altro tunisine, e una italiana di 38 anni.

La stanza in questione era a soqquadro, circostanza questa che faceva presumere che gli occupanti bivaccassero ormai da giorni all'interno dello stabile.

Accompagnati in Questura perché privi di documenti, si è scoperto che tutti e tre sono pregiudicati per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L'uomo di origine tunisina risultava anche privo di permesso di soggiorno, motivo per il quale il questore ha emesso nei suoi confronti l'ordine di abbandonare immediatamente il territorio nazionale. Per tutti e tre, invece, è scattata la denuncia per invasione di terreni ed edifici.

La polizia ha anche contattato il proprietario il quale, sporta denuncia, si è impegnato a mettere in sicurezza l'immobile, coadiuvato da pattuglie delle Volanti che sono tornate con lui sul posto per consentire, in sicurezza, ad una ditta incaricata di murare gli ingressi della villa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA