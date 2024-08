Il cane Billy aiuterà polizia locale nei controlli in spiaggia

La polizia locale di Falconara (Ancona) sarà affiancata, nei controlli del territorio, dal cane Billy per trovare chi farà uso di droghe e alcol. Il quadrupede verrà utilizzato anche in spiaggia. Billy fa parte dell'unità cinofila di Tolentino, condotta dall'assistente Giorgio Aringoli, e verrà impegnato in operazioni antidroga sulla base di una convenzione tra il Comune di Falconara e quello di Tolentino.

Oltre a presidiare le strade e le piazze, il cane poliziotto affiancherà gli agenti della polizia locale durante i controlli sui frequentatori della spiaggia per contrastare l'abuso di alcolici, i bivacchi e controllare la presenza di clandestini e pregiudicati.

«La convenzione con la polizia locale di Tolentino per avere a Falconara l'unità cinofila - spiega il sindaco Stefania Signorini - si è rivelata preziosa per i controlli sulla sicurezza, a tutela in particolare dei più giovani, tra le fasce più vulnerabili rispetto a chi vende stupefacenti. La nostra polizia locale si concentra anche nel contrasto all'abuso di alcol, specie in spiaggia, dove il consumo è consentito negli chalet e nei ristoranti ma è vietato in spiaggia libera, dove non ci sono i concessionari a vigilare per contrastare gli eccessi».

Il cane Billy è un giovane pastore tedesco, arrivato a Falconara per il primo servizio il 21 dicembre scorso. Sarà un ausilio in più per gli agenti di Falconara, già impegnati nei controlli in particolare nella zona tra la stazione e la spiaggia.

Proprio nei giorni scorsi è stato emesso dal questore Cesare Capocasa, su richiesta della polizia locale di Falconara, un foglio di via obbligatorio da Falconara per due anni nei confronti di un 39enne di origine marocchina, residente a Serra San Quirico, con precedenti per reati contro il patrimonio.

L'uomo era stato individuato dagli agenti nel sottopasso che dalla stazione ferroviaria porta alla spiaggia. Il 39enne si era rifiutato di fornire informazioni sulla sua identità e aveva fatto resistenza agli agenti, un comportamento ritenuto socialmente pericoloso anche in considerazione dei precedenti del 39enne.

Sempre nella stessa zona, nel corso del weekend, sono stati identificati cinque cittadini di origine nordafricana, due dei quali clandestini con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Sono stati denunciati per inottemperanza all'espulsione emesse dalle questure di Livorno e Perugia.

Nel fine settimana sono stati sorpresi cinque uomini che bevevano alcolici in spiaggia, al di fuori degli spazi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande: per tutti è scattata una sanzione di 166 euro, come previsto dall'ordinanza che vieta il consumo di alcol lungo l'arenile. Per una persona è anche scattata la denuncia per ubriachezza.

Il provvedimento comunale, emesso per prevenire l'abuso di alcolici e le conseguenze negative sulla sicurezza, punta a un consumo controllato di alcol e lo vieta nelle aree pubbliche e aperte al pubblico. Da quest'anno è stato esteso anche alla spiaggia, dove è possibile consumare bevande alcoliche somministrate negli chalet dell'arenile o portarle sotto l'ombrellone ai clienti delle concessioni, nel caso in cui il gestore preveda questa possibilità.

E' invece vietato introdurre bevande alcoliche in qualsiasi altro modo, così come è vietato ovunque in spiaggia, tranne che negli chalet e nelle aree destinate alla ristorazione e alla somministrazione di bevande, utilizzare il vetro, che non può essere utilizzato per l'asporto e per introdurre in spiaggia bevande portate privatamente.



