Crisi idrica nel Piceno, assessore Antonini sollecita prefetto

L'assessore regionale all'Agricoltura, Andrea Maria Antonini, ha sollecitato il Prefetto di Ascoli Piceno a convocare un tavolo di discussione per affrontare la grave crisi idrica che sta colpendo il Piceno, con particolare impatto sul settore agricolo.

"La situazione è critica, considerando la complessità dei sistemi infrastrutturali di approvvigionamento e distribuzione dell'acqua che si basano sul fiume Tronto". Antonini ha richiesto la partecipazione di vari enti coinvolti nell'emergenza, tra cui il Consorzio Bonifica Marche, Enel Green Power, Aato 5 Marche Sud, Ciip spa e le direzioni regionali per la Protezione Civile, l'Ambiente e le Risorse Idriche, nonché l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.

Durante questa stagione estiva, la provincia di Ascoli ha affrontato gravi difficoltà nell'approvvigionamento idrico a causa delle alte temperature e delle scarse precipitazioni, viene sottolineato in una nota della Regione. Anche l'irrigazione delle coltivazioni agricole ha subito notevoli ostacoli. Nel comprensorio irriguo del Tronto, si sono verificate criticità nell'erogazione dell'acqua necessaria per le attività delle imprese agricole, mettendo a rischio la produzione annuale e quella futura.

Antonini considera questa richiesta "come un passo preliminare essenziale per pianificare l'immissione urgente di ulteriori quantità d'acqua a uso agricolo".



