Compra un Rolex con un assegno falso: denunciato

I carabinieri di Fermo hanno denunciato un 49enne campano, pregiudicato, per truffa. L'uomo, infatti, ha acquistato un Rolex con un assegno risultato poi falso. L'individuazione e la denuncia del criminale è stata possibile grazie alle indagini avviate a seguito della querela presentata da un residente del luogo.

L'uomo in questione, come emerso dalle prove raccolte, tra cui l'analisi dei tabulati telefonici e della documentazione bancaria, ha commesso il reato al fine di ottenere un ingiusto profitto: fingendosi interessato all'acquisto di un orologio marca Rolex, posto in vendita attraverso una inserzione on-line su un noto sito di e-commerce, ha ingannato il venditore effettuando l'acquisto e pagandolo con un assegno circolare di 6.500 euro, risultato essere falso. L'uomo è stato denunciato per il reato di truffa.



