A Civitanova al via il restyling del "varco sul mare"

È stato approvato il restyling del "varco sul mare" di Civitanova Marche. Nell'arco di qualche mese - fa sapere la giunta comunale - prenderanno il via i lavori per la riqualificazione dell'area. Dopo il sì al progetto esecutivo, sarà prima necessario espletare le procedure per la gara d'appalto e successivamente saranno consegnati i lavori alla ditta incaricata. L'importo stanziato è di 4 milioni e 500 mila euro per un'area complessiva di 16 mila metri quadrati.

"Stiamo per dare il via a una delle più grandi opere di riqualificazione che darà nuovo impulso al cuore della città - ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica - con questo progetto ridisegniamo il centro di Civitanova Marche in una passeggiata che dal cuore della città arriva sul lungomare". "Diventerà, dunque, un luogo più bello e di aggregazione dove troveranno spazio tante anime, da quella riservata a cultura e spettacoli, alle aree gioco, fitness e sportive, dalle zone verdi ai percorsi pedonali", ha aggiunto.

"Un nuovo modo di vivere questo spazio pubblico che farà di Civitanova una città sempre più moderna, ma pur sempre custode della sua identità storica", ha concluso Ciarapica. L'arco, infatti, realizzato alla fine degli anni '50, verrà valorizzato attraverso una nuova illuminazione mentre la pavimentazione si sposerà con quella del Lido Cluana.

Il progetto si suddivide in tre blocchi: una superficie di circa 6000 mq, adibita a eventi e concerti, caratterizzata verso est da una nuova fontana dove sarà possibile passeggiare, sedersi e giocare. In questo blocco rientra anche la realizzazione dei bagni pubblici.

Il secondo riguarda le opere necessarie all'attraversamento del lungomare: nuovo asfalto colorato con due passaggi pedonali, il tutto rialzato di circa 10 cm per tutta la larghezza della piazza; camminamenti delimitati da differenti specie arboree protette, composti da due viali principali che si innestano in ulteriori percorsi secondari, con l'obiettivo di rendere facilmente accessibile ogni nuova area del sito. Il terzo blocco è costituito dalle aree fitness e sport, in particolare l'area del campo da gioco polifunzionale.



