Rof, tornano i concerti di Belcanto il 12 agosto al Rossini

Tornano al Rof 2024 i Concerti di Belcanto, appuntamento tradizionale del Festival pesarese. Il primo appuntamento si terrà il 12 agosto alle 16 al Teatro Rossini e avrà come protagonista Eleonora Buratto, già al Rof in Moïse et Pharaon (2021) e Otello (2022), accompagnata al pianoforte da Michele D'Elia.

Nel programma figurano la Scena 'Piangete voi?' e Aria finale di Anna 'Al dolce guidami' da Anna Bolena di Gaetano Donizetti; la Cavatina di Norma 'Casta Diva, che inargenti' da Norma di Vincenzo Bellini; l'Intermezzo (per pianoforte solo) da Adriana Lecouvreur di Francesco Cilea; l'Aria di Amelia 'Morrò, ma prima in grazia' da Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Il finale è tutto dedicato a Giacomo Puccini con l'Aria di Mimì 'Sì. Mi chiamano Mimì' da La Bohème, l'Intermezzo (per pianoforte solo) da Manon Lescaut, la Romanza di Suor Angelica 'Senza mamma' da Suor Angelica e l'Aria di Tosca 'Vissi d'arte, vissi d'amore' da Tosca.

Soprano, nata a Mantova, Eleonora Buratto ha iniziato la carriera nel 2009 come Creusa in Demofoonte sotto la direzione di Riccardo Muti che l'ha poi voluta in Don Pasquale, I due Figaro di Mercadante, Simon Boccanegra, Falstaff, Nozze di Figaro, Così fan tutte e Aida. Il suo repertorio comprende i ruoli distintivi di Mimì, Liù, Micaela, Contessa di Almaviva, Donna Anna, Luisa Miller, Elettra (Idomeneo), Elvira (Ernani), Amelia Grimaldi, Fiordiligi, Anaï, Desdemona nell'Otello di Verdi e di Rossini, Cio-cio-san, Anna Bolena, Suor Angelica, Maria Stuarda, Elisabetta in Don Carlo, Antonia nei Contes d'Hoffmann, collaborando con direttori come Currentzis, Mehta, Mariotti, Dudamel, Pappano, Gatti, Chailly, Viotti e Nézet-Séguin.

Tra gli impegni recenti e futuri la Madama Butterfly al Teatro all'Opera di Roma, all'Opéra Bastille e al Festival di Pasqua di Baden-Baden, Tosca alla Bayerische Staatsoper, La Bohéme al Met di New York. Nel 2022 ha vinto il Premio Abbiati.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA