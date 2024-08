Lite per gelosia, donna con coltello ferisce il compagno

Una violenta lite tra una donna e un uomo, conviventi, si è consumata la notte scorsa a Senigallia (Ancona) in un'abitazione lungo la statale Adriatica.

A sedarla sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato una 37enne, responsabile dell'aggressione con un coltello da cucina nei confronti del compagno, portato all'ospedale cittadino.

Il fatto si è verificato nel tratto di statale che prende il nome di via Raffaello Sanzio. Protagonista una donna di origine romena. Accecata dalla gelosia, si è scagliata verso l'uomo, un 40enne di Senigallia, aggredendolo anche con una lama presa dalla cucina. Nel tentativo di difendersi l'uomo ha riportato lesioni ad entrambe le mani. A porre fine alla violenza ci hanno pensato i carabinieri della compagnia di Senigallia i quali hanno impedito alla donna di procurargli altre lesioni, mentre gli operatori sanitari hanno prestato le prime cure al 40enne.

Non ha riportato gravi ferite ed è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale cittadino per le medicazioni. La compagna è stata denunciata per lesioni.



