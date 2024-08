Ancora incendi, sterpaglie e una autovettura

A Falconara Marittima per l'incendio di una autovettura e a Senigallia per l'incendio di sterpaglie hanno tenuti impegnati i vigile del fuoco nel pomeriggio.

I vigili del fuoco sono intervenuti, all'interno dell'area di servizio Esino Est lungo l'autostrata A14 alle 12:30 circa, per un incendio autovettura alimentata a Gpl.

La squadra di Senigallia con l'utilizzo di liquido schiumogeno ha spento l'incendio e messo in sicurezza l'area dell'intervento.

Per il rogo di sterpaglie i vigili del fuoco sono intervenuti, nella frazione Scapezzano alle ore 15:30. Le fiamme hanno interessato un campo a ridosso di un abitazione. La squadra di Senigallia con un'autobotte e un mezzo 4x4 ha spento l'incendio salvaguardando l'abitazione.

In supporto anche le squadre di Arcevia e Jesi per la bonifica dell'area interessata. Sul posto i carabinieri forestali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA