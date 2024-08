Furto e rapina, due arresti nel Fermano

Nei giorni scorsi, a Moresco (Fermo), i carabinieri di Monterubbiano (Fermo) hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un 36enne pregiudicato originario di Benevento. Per lui sono scattate le manette per il reato di furto aggravato commesso nel 2014 e per cui deve scontare un residuo di pena nel suo domicilio.

Dovrà invece scontare la pena in carcere un 57enne di Bergamo, arrestato dai carabinieri di Sant'Elpidio a Mare (Fermo). Anche quest'ultimo gravato da ordinanza di carcerazione emessa dal magistrato di sorveglianza di Macerata per il reato di rapina aggravata.

I carabinieri di Montegranaro, invece, dopo aver ricevuto una denuncia, hanno avviato un'attività di indagine che si è conclusa con il deferimento di un pregiudicato di 27 anni: l'uomo, residente a Montegranaro, aveva cercato di entrare nel garage della persona, che ha sporto denuncia, forzandone la porta. Il giovane è stato denunciato per tentato furto in abitazione.



