Festival ControVento all'insegna dell'arte e della cultura

Si terrà dal 24 al 30 agosto ad Ascoli Piceno la quarta edizione di ControVento Festival dell'Aria, manifestazione all'insegna dell'arte e della cultura.

ControVento racconterà il Piceno, le sue bellezze, peculiarità e le sue tradizioni. E lo farà attraversando i luoghi suggestivi come Colle San Marco, la Cava Giuliani e San Giacomo.

ControVento è un festival accessibile a tutti, con attività e spettacoli che accontentano i gusti di un pubblico composto da bambini, ragazzi, adulti e anziani.

Tra gli appuntamenti di sabato 24 agosto l'inaugurazione (ore 18.30), presso la Pinacoteca civica di Ascoli, della mostra "Sacritalia: fotografia tra visibile e invisibile" (Letizia Battaglia, Luigi Ghirri, Gabriele Basilico, Mario Mulas e i grandi maestri fotografi del '900), in collaborazione con il Mufoco, uno dei più importanti musei della fotografia contemporanea in Europa.

Domenica 25 agosto la giornata clou: tra San Giacomo e Colle San Marco esibizione di aquiloni giganti, concorso per la realizzazione dell'aquilone più originale ispirato alla Sibylla, laboratori di formazione, laboratori artistici e teatrali, passeggiate botaniche, escursioni e trekking, spettacoli equestri, esibizioni di falchi in volo, esibizione di deltaplani e parapendio. E l'attrazione più attesa: il volo in mongolfiera.

Alle ore 21.30, presso la Cava Giuliani il concerto dei "Duo Mediterrando" con Luciano Bellini e Mimmo Malandra, a cura dell'associazione Montagna dei Fiori.

Nella stessa location della Cava Giuliani mercoledì 28 si terrà il concerto di Enrico Ruggeri dal titolo "Musica e parole", giovedì 29 agosto spettacolo "Francesco e i lupi" di e con Mia Canestrini e Davide Rondoni e venerdì 30 si esibirà Enzo Avitabile con il progetto "Acoustic World".

Nel corso del festival verranno presentati alcuni importanti progetti promossi dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 come i "Cammini dell'Appennino Centrale" e il progetto "CAVA, Centro Arti Visive Ambientali".



