Copertine di dischi in mostra, anche rare o censurate

Andy Wharol, Mirò, Oliviero Toscani, Jeff Koons, Keith Haring, Milo Manara, Banksy. Sono soltanto alcuni degli artisti autori delle oltre 230 copertine di vinili che sono esposte al palazzo dei Priori di Fermo. E' stata infatti inaugurata ieri la mostra "Musica da guardare. Copertine d'autore e vinili dal 1940 a oggi", a cura di Alessandro Biocca.

La mostra è promossa dal Comune di Fermo e organizzata da Maggioli Cultura e Turismo e si aggiunge alla ricca offerta culturale del circuito dei Musei di Fermo.

La mostra spazia tra più generi musicali, per una panoramica sulla storia della musica e dell'arte moderna e contemporanea dagli anni '40 ad oggi, attraverso le copertine d'autore dei vinili e alcuni tra i suoi più grandi protagonisti.

I vinili esposti sono una selezione scelta dalla vasta collezione privata di Alessandro Biocca, composta da oltre 8500 vinili, frutto di una meticolosa ricerca, raccolta e catalogazione condotte in oltre 35 anni. Una mostra che incanterà gli appassionati di musica e non solo, con più categorie artistiche esposte, dalla grafica al fumetto alla fotografia.

La mostra sarà visitabile fino al 3 novembre 2024.

Il sindaco Paolo Calcinaro, che ha tenuto a battesimo l'inaugurazione con il taglio del nastro, ha definito la mostra "una chicca. Copertine di artisti da Warhol a Dalì, di fotografi o fumettisti, copertine sbagliate o anche censurate".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA