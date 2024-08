Questura di Ancona, tre giorni per il rilascio del passaporto

Alla Questura di Ancona "per ciò che concerne i tempi di rilascio del passaporto, sebbene la normativa preveda che avvenga entro 15 giorni, il passaporto viene rilasciato al richiedente in tre giorni, mentre presso i Commissariati la tempistica è leggermente superiore, entro 10 giorni". Lo fa sapere la Questura mentre "continua senza sosta l'attività dell'Ufficio Passaporti sia della Questura che dei Commissariati della provincia di Ancona".

"Grande ed incessante l'impegno degli operatori di Polizia affinché i cittadini richiedenti il rilascio del passaporto abbiano tra le mani il documento utile per i viaggi all'estero in breve tempo. - fa sapere la Questura - I tempi di attesa, sia per quanto riguarda la prenotazione per presentare l'istanza che il rilascio del passaporto, si sono ridotti a pochissimi giorni.

Basti pensare che il primo posto utile nell'Agenda on line per fissare un appuntamento presso l'Ufficio Passaporti della Questura é lo stesso giorno di accesso al sistema da parte dell'utenza. mentre per gli Uffici dei Commissariati i primi posti disponibili di prenotazione vanno dal giorno dopo l'accesso al sistema fino ad un massimo di 10 giorni".

"Invece, per ciò che concerne i tempi di rilascio del passaporto, sebbene la normativa preveda che avvenga entro 15 giorni, ad Ancona il passaporto viene rilasciato al richiedente in tre giorni, mentre presso i Commissariati la tempistica è leggermente superiore, entro 10 giorni".

Il Questore di Ancona "con il potenziamento dell'organico di quegli Uffici, ha abbattuto i tempi di attesa, garantendo cosí che i cittadini di Ancona e della provincia e non solo, venisse rilasciato il documento di viaggio nei tempi previsti, anzi in tempi brevissimi, permettendo ai possessori di organizzare in tempo utile ed in tranquillità i viaggi verso i Paesi esteri. Ad oggi, Ancona si riconferma così una delle città più virtuose".





