Latitante arrestato in Albania dai carabinieri di Fermo

Grazie alla cooperazione internazionale con la polizia albanese e i carabinieri di Fermo, in sinergia con il servizio per la cooperazione Internazionale di polizia della Criminalpol, i carabinieri di Fermo hanno ottenuto l'arresto di un latitante internazionale: si tratta di un pregiudicato di 58 anni, albanese, gravato da un mandato di arresto europeo emesso nel giugno del 2009. Da inizio anno sono cinque i latitanti localizzati e arrestati all'estero dal Reparto Operativo di Fermo.

Il latitante, è stato localizzato e arrestato a Valona, in Albania, grazie all'attività info-investigativa del reparto operativo dei carabinieri di Fermo. Il 58enne era gravato da una pena residua di sette anni, sei mesi e un giorno di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Era ricercato dal febbraio 2005, quando è stato emanato il mandato internazionale a suo carico. Il 58enne è ora in custodia a disposizione della Corte d'Appello di Valona, in attesa delle procedure di consegna ai fini dell'esecuzione della pena in Italia.



