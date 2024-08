Ad Acquasanta Terme inaugurata passeggiata fluviale

Il Comune di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) ha inaugurato stamani un nuovo percorso che collega le due spiagge fluviali del territorio: la "Pacca della vecchia" e "lu Vurghe". Questo camminamento attrezzato, adatto alle famiglie, è un punto di partenza per altri percorsi più impegnativi, come quello verso Pizzo dell'arco. Il dislivello è minimo, e si accede al percorso dalle Terme di Acquasanta, dove è stata allestita un'area pic-nic con panche, tavoli in legno e due barbecue a disposizione di tutti. Il sentiero corre lungo il fiume per circa un chilometro e giunge a lu Vurghe.

Il sindaco Sante Stangoni, spiega che "questo percorso unisce lu Vurghe alla Pacca della vecchia, ossia la piscinetta all'aperto situata nei pressi della grotta sudatoria delle Terme di Acquasanta i cui lavori sono a buon punto per la parte esterna e confido che la struttura sia completata entro il 2026, facendo della nostra struttura uno dei principali complessi termali del centro Italia". Di questo collegamento non solo beneficia la frazione di Santa Maria ma anche il capoluogo, creando una continuità tra i due centri termali distanti soltanto un chilometro, fruibile ai turisti e a chi frequenta le terme sulfuree. L'area è stata finanziata dal Gal (100.000 euro) e dall'amministrazione comunale di Acquasanta (40.000 euro).

L'estate acquasantana sta andando bene, e gli operatori segnalano un'alta affluenza alle terme, lu Vurghe, il Garrafo e le tante frazioni. "Ci sono segnali di ripresa dopo che questo territorio, così come altri del centro Italia, ha sofferto molto per le conseguenze del terremoto del 2016" conclude il sindaco di Acquasanta Stangoni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA