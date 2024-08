Goletta Verde nelle Marche, 'tre punti su 12 sono inquinati'

Tre punti su 12 campionati nel mare Adriatico nelle Marche sono risultati inquinati. E' l'esito della campagna di Goletta Verde nella regione per il monitoraggio delle acque della costa marchigiana. I risultati sono stati diffusi alla Mole Vanvitelliana di Ancona, a conclusione della 38/a edizione dell'iniziativa ambientalista promossa dai volontari e dalle volontarie di Legambiente.

In tre prelievi, i dati sono risultati oltre i limiti di legge ma va meglio dello scorso anno in cui i dati negativi erano per sei prelievi. "A sforare i parametri - fa sapere Legambiente - sono stati due punti prelevati alle foci dei fiumi Esino e Tronto e uno prelevato a mare. Il primo dei prelievi alla foce del fiume è stato in località Rocca Priora a Falconara Marittima (Ancona) e il secondo alla foce del fiume Tronto, nella riserva naturale regionale Sentina in provincia di Ascoli Piceno. Il punto a mare è stato vicino alla foce del Tenna a Porto Sant'Elpidio (Fermo)".

I campionamenti sono stati effettuati dai volontari di Goletta Verde, dal 17 al 18 luglio scorsi, per poi essere analizzati da laboratori specializzati. Osservato speciale il punto della foce del fiume Esino, a Falconara, che per Goletta Verde risulta essere da anni oltre i limiti di legge. I campionamenti effettuati nei mesi di aprile, maggio e giugno hanno confermato la tendenza negativa degli ultimi anni. "Registriamo il miglioramento dei dati sulla qualità delle acque delle coste marchigiane rispetto all'anno scorso quando i punti risultati oltre i limiti di legge erano ben sei, la metà dei punti campionati complessivamente - ha osservato Marco Ciarulli, presidente Legambiente Marche -. Questo trend non deve fare abbassare la guardia perché sappiamo bene che le foci dei fiumi sono il tallone d'Achille del nostro territorio". "Ormai il punto esaminato alla foce del fiume Esino - ha aggiunto - è presenza fissa tra i punti inquinati o fortemente inquinati dal 2021. Ci ha sorpreso l'esito del monitoraggio alla foce del fiume Musone che, dopo diversi anni, è risultato avere parametri a norma. Chiediamo alle autorità e alle amministrazioni locali, uno sforzo in più per efficientare la rete fognaria e gli impianti di depurazione e maggiori controlli per individuare eventuali scarichi abusivi". "In alcuni casi le annose criticità - ha commentato Stefano Raimondi, portavoce di Goletta Verde - continuano a permanere mentre in altri, come per la foce del fiume Musone, la situazione è rientrata nei parametri di legge. Chiediamo vengano sfruttati nel miglior modo possibile i fondi messi a disposizione dal Pnrr".



