Dà una testata alla moglie, allontanato dalla casa familiare

Stavano litigando, quando il marito ha dato una testata alla moglie facendola cadere a terra, sul pavimento di casa. La figlia della coppia, una ragazza maggiorenne, ha chiamato il 112 per chiedere aiuto dopo la violenta aggressione subita dalla madre. Il padre, 62 anni, di origine tunisina, è stato allontanato dalla casa familiare. E' successo questa mattina, ad Ancona. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia che hanno trovato l'uomo ancora nell'appartamento.

La donna, 61 anni, sua connazionale, era ferita ed è stato chiamato il 118. Un'ambulanza della Croce Rossa è arrivata insieme all'automedica per le prime cure alla donna che poi è stata portata in ospedale, a Torrette, con un codice di media gravità per un politrauma. La polizia attende di sentire la vittima, non appena saranno terminati gli accertamenti sanitari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA