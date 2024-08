Pubblica le foto intime con la ex sui social, denunciato

La relazione sentimentale finisce e lui pubblica sui social le foto intime con la ex che però trova il coraggio di segnalare l'accaduto. E così un 41enne è stato denunciato dai carabinieri.

A Porto Sant'Elpidio (Fermo), i militari dell'Arma, a seguito di una denuncia presentata da una donna residente in città, hanno deferito all'autorità giudiziaria un fermano per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (il cosiddetto revenge porn). L'uomo, al termine di una relazione sentimentale, ha diffuso attraverso i canali social, immagini di incontri intimi con la ex fidanzata.

La donna, però, ha deciso di denunciare l'accaduto facendo scattare le indagini dei carabinieri concluse con la denuncia del 41enne all'autorità giudiziaria.

Un fenomeno, purtroppo, molto diffuso e deplorevole, quello del revenge porn e contro il quale le forze dell'ordine invitano a denunciare qualsiasi tipo di sopruso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA