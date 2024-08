Patron Elica nell'arazzo della celebration room delle Olimpiadi

L'imprenditore marchigiano Francesco Casoli, presidente di Elica, azienda fabrianese leader nella produzione di elettrodomestici per il cooking, iscritto a ricamo nell'arazzo che riveste le pareti della celebration room di Casa Italia, lo spazio che accoglie gli atleti azzurri alle Olimpiadi di Parigi 2024.

L'opera, a cura del professore Carlo Bagnoli dell'università di Ca' Foscari, commissionata dal Coni e realizzata dall'artista e imprenditore Giovanni Bonotto, riporta una selezione di nomi di grandi eccellenze italiane, ricamati a mano. Tra questi c'è anche quello dell'imprenditore Casoli, riconosciuto come uno degli innovatori più influenti dell'imprenditoria italiana all'interno del progetto artistico "Panorama Italia", il maestoso arazzo.

Casa Italia è ospitata nella villa ottocentesca di Le Pré Catelan all'interno del parco Bois de Boulogne nella capitale francese e raduna diversi esempi di talento e genio italiano, attraverso le opere di artisti e designer di fama internazionale. Elica figura sull'arazzo di Bonotto.

Un riconoscimento che sottolinea l'impegno dell'azienda come ambasciatrice dell'innovazione e della creatività italiana nel promuovere le Marche e il made in Italy nel mondo unendo la qualità del prodotto alla passione per lo sport e la cultura.





