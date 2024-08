Manu Chao fa sold out al Girfalco di Fermo

Sold out per il concerto di Manu Chao, ieri sera, al Girfalco di Fermo, sul piazzale del duomo, la parte più alta della città, con pubblico arrivato da tutta Italia e dall'estero in una cornice accogliente e nuova per questi eventi. Il cantautore francesce aveva annunciato ad aprile il suo ritorno live in Italia con nuovi concerti, prodotti da VignaPR e AND Production, fra cui la data di Fermo, realizzata con la collaborazione di Best Eventi.

Manu Chao è da anni punto di riferimento del panorama musicale internazionale. Con i Mano Negra prima e da solista poi ha scritto pietre miliari della musica rock, folk e alternative e ha ispirato milioni di musicisti in tutto il globo. Nel corso degli anni è stato protagonista in Italia di concerti in grado di richiamare migliaia di persone che con lui condividono la musica e gli ideali.

Il sindaco Paolo Calcinaro, ora a Parigi, esprime il "forte rammarico di non aver vissuto una serata veramente eccezionale nel cuore di Fermo con oltre 3mila spettatori provenienti da tutta Italia per assistere a Manu Chao e i suoi brani mondiali in una cornice fantastica - le parole del sindaco di Fermo, Paolo Calcinaro". In ogni caso, il primo cittadino riferisce di "un'organizzazione precisa con navette e parcheggi per la Città e l'incontro con la tradizione delle Hostarie delle nostre contrade che ringrazio per la loro accoglienza. Fermo, sempre più, può ospitare eventi del genere, coinvolgente ma di stile".

Sulla stessa lunghezza d'onda il vice sindaco, Mauro Torresi e l'assessora Micol Lanzidei.



