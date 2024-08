Araminta Blue al Museo d'Arte Rubini Vesin di Gradara

(di Diana Formaggio) Araminta Blue, l'acclamata artista britannica celebrata per le sue opere evocative e cariche di emozioni esporrà al Museo d'Arte Rubini Vesin di Gradara (Pesaro) con una mostra storica 'Il Calore sulla pelle' che si terrà fino all'8 settembre 2024 e offrirà una profonda esplorazione del percorso artistico di Blue.

Il lavoro di Araminta Blue si distingue per la profonda risonanza emotiva e la complessità narrativa. Le sue opere attingono spesso a ricordi personali e collettivi, tessendo storie intricate che invitano gli spettatori a un dialogo intimo. Questa mostra, la sua prima in un museo, mette in evidenza il potere della narrazione emotiva e il profondo impatto dell'esperienza personale sulla sua pratica.

Blue è affascinata dall'interazione tra luce calda e fredda, che ha ispirato il titolo di questa mostra: "Il Calore sulla pelle".

Questo tema esplora le sensazioni ed emozioni contrastanti evocate dalla luce del sole, sia che si tratti del calore confortante di un pomeriggio estivo o della freschezza frizzante di una mattina d'inverno. Attraverso le opere esposte, Blue cattura questi momenti fugaci, invitando gli spettatori a riflettere sulle proprie esperienze e sulle emozioni ad esse associate.

Blue presenta una selezione di opere degli ultimi cinque anni, tra cui un ritratto centrale intitolato Threading the Net (Infilare la rete), che raffigura gli sfortunati amanti di Dante, Paolo e Francesca, condannati all'eterna sofferenza nell'Inferno. La leggenda vuole che il castello di Gradara sia stato teatro della famosa e tragica storia d'amore, fornendo uno sfondo ancora più drammatico e potente alle narrazioni di Blue.

Il ritratto dantesco dell'amore condannato di Paolo e Francesca risuona profondamente con Blue. La loro storia è un potente esempio di come l'amore e la passione possano trascendere il tempo e lo spazio, lasciando un segno indelebile nella nostra coscienza collettiva. Nel suo lavoro, Blue cerca di catturare la stessa intensità di emozioni e il potere duraturo della narrazione.

La mostra presenterà una selezione delle opere più interessanti di Blue, tra cui dipinti di grandi dimensioni e una selezione di pezzi provenienti dalle sue due precedenti grandi mostre personali alla Galleria Rosenfeld. I visitatori del MARV avranno l'opportunità unica di immergersi nel mondo di Araminta Blue, sperimentando in prima persona la profondità emotiva e la ricchezza narrativa che definiscono la sua arte. Questa mostra è un'occasione unica per assistere alla progressione e allo sviluppo della già impressionante carriera della giovane artista ha spiegato il direttore Rete Museale Marche Nord, Luca Baronisi.

Federico Mammarella, Presidente, Gradara Innova s.r.l. si dice "particolarmente lieto di presentare al pubblico di Gradara e delle Marche questa preziosa mostra di Araminta Blue: sia perché attira sul territorio una prestigiosa collaborazione internazionale come quella con la Galleria Rosenfeld di Londra, sia perché costituisce la prima mostra personale dedicata ad un'artista donna nella storia del Museo". Internazionalità, qualità e pari opportunità sono i principi fondatori ai quali il Museo MARV si ispira per selezionare i propri eventi".



