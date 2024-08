Cavalcata dell'Assunta, ecco i dieci cavalli in corsa

Per la Cavalcata dell'Assunta a Fermo, sono finalmente pubblici i nomi dei dieci cavalli che correranno il Palio il 15 agosto prossimo: Audace Da Clodia, Asia Grey, Azoto Da Clodia, Benito, Clorindia, Contessa Luna, Coram Lathe, Debardu, Denise Beauty e Epidemic. La maggior parte dei cavalli proviene da Siena, tranne alcune eccezioni da Roma.

Alcuni nomi sono già conosciuti dal pubblico fermano, come il veterano Audace da Clodia, il più anziano con i suoi 11 anni, ma ci sono molte new entry, ad esempio Epidemic di quattro anni.

Per il primo anno è stato scelto un metodo diverso di selezione, ovvero quello di invito diretto da parte delle dieci Contrade che hanno proposto i cavalli da convocare. Le parole di Stefano Faggio, responsabile corsa: "abbiamo deciso di sostituire il bando con questo nuovo metodo con lo scopo di avvicinare le Contrade al mondo dei cavalli e di alimentare la passione per la corsa. Impegnarsi a scegliere i cavalli è un gesto di responsabilità".



