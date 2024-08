Parigi: l'abbraccio di Fabriano a Raffaeli e Baldassarri

Il sindaco di Fabriano, Daniela Ghergo, ha salutato a nome di tutta la città le due campionesse plurimedagliate della Società Ginnastica Fabriano, Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, in partenza alla volta di Parigi per partecipare alle Olimpiadi 2024 con i colori della nazionale italiana. Le ginnaste saranno accompagnate dalla loro allenatrice, Claudia Mancinelli, e dal fisioterapista Michele Ragni.

Ad aprire le gare di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024 sarà il Concorso Generale Individuale, con la fase di qualificazione che si svolgerà nella giornata di giovedì 8 agosto. Una giornata che vedrà impegnate - su tutti e quattro gli attrezzi - Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, entrambe qualificate alla rassegna a cinque cerchi dopo un triennio che le ha viste protagoniste in ambito internazionale.

Per Sofia Raffaeli, vicecampionessa del mondo ed europea in carica, l'Olimpiade d'Oltralpe sarà la prima esperienza, dopo aver sfiorato l'opportunità di rappresentare l'Italia tre anni fa a Tokyo. Per Milena Baldassarri, invece, l'Olimpiade di Parigi segnerà la seconda partecipazione a cinque cerchi dopo l'esordio a Tokyo, dove ha conquistato il sesto posto nella Finale All-Around, miglior risultato mai ottenuto da una individualista italiana.

Il sindaco Daniela Ghergo, salutandole prima della partenza, ha portato l'abbraccio simbolico della città di Fabriano alle proprie beniamine: "Sofia e Milena - ha dichiarato - siete l'orgoglio della nostra città! Fabriano vi ha visto crescere, vincere, arrivare sui podi più alti del mondo. Oggi, alla partenza per Parigi 2024, vive il vostro sogno olimpico! Quando entrerete nel villaggio olimpico vivrete il più bel sogno di ogni sportivo e ogni vostra emozione sarà l'emozione dell'intera città. In bocca al lupo campionesse!"



