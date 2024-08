Importuna i bagnanti poi aggredisce i poliziotti, denunciato

Aveva importunato i bagnanti ed era stato denunciato per aver aggredito e minacciato anche i poliziotti: il Questore di Ancona, Cesare Capocasa ha emesso nei suoi confronti la misura di prevenzione dell'avviso orale. A seguito dell'istruttoria infatti è emerso che l'uomo era gravato da numerosi precedenti giudiziari e di polizia per reati contro la pubblica amministrazione, contro la persona, contro il patrimonio contro la famiglia e numerose violazioni del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti e del Codice della Strada.

Inoltre l'uomo - italiano di circa cinquant'anni - era in compagnia di pregiudicati. Per tali motivazioni è stato ritenuto socialmente pericoloso ed in grado di poter reiterare le proprie condotte criminose. In mattinata il Questore ha emesso nei suoi confronti la misura dell'avviso orale, con il quale ordina all'uomo, persona pericolosa per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cambiare immediatamente condotta di vita, pena l'applicazione di misura più grave.

Si tratta del 54mo avviso orale emesso dal Questore Capocasa dal 1 gennaio al 31 luglio dell'anno corrente.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio del 29 luglio 2024, gli operatori della Squadra Volante della Questura di Ancona hanno deferito in stato di libertà un cinquantenne, originario della provincia di Napoli, per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Intorno alle 17 dello stesso giorno, un cittadino segnalava la presenza di un soggetto molesto nei pressi della spiaggia del Passetto, il quale, poco prima importunava con epiteti poco garbati i presenti sulla spiaggia continuando a gridare in maniera esagerata e violenta.

Alla vista dei poliziotti, l'uomo iniziava a sbraitare contro gli operatori e a spintonarli,in evidente stato alterato dall'abuso di sostanze alcoliche. A causa di tale stato emotivo e della necessità di procedere ad identificazione, i poliziotti, non senza difficoltà, accompagnavano l'uomo all'interno dei locali della Questura per sottoporlo ai rilievi fotosegnaletici.

A seguito degli accertamenti, l'uomo risultava già pregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio ed anche reati specifici contro appartenenti alle forze dell'Ordine.

Per questi motivi si procedeva a denunciare l'uomo per resistenza e minaccia a P.U.



