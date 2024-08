Incendio a Colli del Tronto, disagi anche alla circolazione

Un vasto incendio di vegetazione è in corso a cavallo tra Marche ed Abruzzo lungo il letto del fiume Tronto che divide per province di Ascoli Piceno e Teramo.

Il rogo si è sprigionato intorno alle ore 11 di questa mattina impegnando i vigili del fuoco dei Comandi di Ascoli e Teramo e la squadra boschiva del distaccamento di San Benedetto del Tronto; devono far fronte a un'area interessata dalle fiamme per circa otto ettari.

Sul posto anche l'elicottero della Regione Marche che ha effettuato numerosi lanci, soprattutto nella zona tra la pista ciclabile ed il raccordo autostradale, dal momento che il denso fumo sprigionatosi ha creato anche disagi alla circolazione.

Attualmente la situazione è sotto controllo, ma continuano nel loro lavoro 18 operatori dei vigili del fuoco del Comando piceno, compreso un Dos (direttore operazioni di spegnimento).

Sul versante abruzzese, dove è presente anche un insediamento industriale, sono all'opera squadre della Centrale e del distaccamento di Nereto e con loro anche un altro Dos.



