A Castelsantangelo sul Nera rinasce il museo 'Il Cervo'

È stato firmato il contratto d'appalto per i lavori di demolizione e ricostruzione del museo centro visite "Il Cervo", a Castelsantangelo sul Nera (Macerata). La struttura era stata gravemente danneggiata dal terremoto del 2016. L'intervento è stato interamente finanziato con fondi di ricostruzione pubblica e dal contributo del Gse, per un importo complessivo pari ad 2 milioni di euro.

"La ricostruzione a Castelsantangelo sul Nera deve tenere conto anche delle immense risorse naturali custodite in questa parte di Appennino centrale - ha spiegato Guido Castelli, commissario alla ricostruzione post sisma - Il nuovo museo sarà un emblema dell'opera di riparazione che stiamo portando avanti: un polo di attrazione culturale e naturalistica per l'intera area, che potrà contribuire alla rinascita economica e sociale della comunità".

L'ecomuseo includerà al suo interno un percorso naturalistico unico e singolare nel suo genere, con l'obbiettivo di far conoscere a tutti i visitatori le specie animali più comuni dell'area appenninica, comprese le specie in pericolo di estinzione, spiegandone il comportamento e il loro ruolo nell'ecosistema e la relativa biologia. Una volta ultimati i lavori, grazie alla collaborazione e sinergia istituzionale tra enti, l'ecomuseo rientrerà, insieme al Centro recupero animali selvatici (Cras) nella gestione e valorizzazione del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.



