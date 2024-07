La nuova banchina 27 sarà grande come nove campi da calcio

Sarà grande quasi come nove campi da calcio e permetterà l'attracco di navi container più grandi per una attrattiva commerciale che farà guadagnare presenze economiche importanti per lo scalo dorico. Sono partiti i lavori per realizzare la banchina 27 al porto di Ancona. Collegata alla 26, raggiungerà i 90mila metri quadrati di piazzale. Un prolungamento rettilineo nell'area cargo previsto dal piano regolatore portuale e un'opera attesa da dieci anni, indispensabile per soddisfare la domanda di nuovi spazi per traffici commerciali.

Questa mattina c'è stato il sopralluogo al porto dove verrà realizzata l'infrastruttura, da parte dell'Autorità di sistema portuale (Adsp) del mare Adriatico, appaltata dopo otto anni di ricorsi amministrativi che sono stati infine vinti dall'Ente che ha operato nelle procedure di gara. I lavori saranno eseguiti da un raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla Costruzioni Mentucci Aldo Srl, Icam (impresa costruzioni appalti marittimi), Cme (consorzio imprenditori edili) e Scs (società cooperativa) che dovrà realizzare l'opera in 40 mesi.

L'investimento complessivo è di 37 milioni di euro. "Il cantiere è aperto dal 24 luglio scorso - ha osservato Vincenzo Garolfalo, presidente dell'Adsp - ma le nostre opere spesso non si vedono, ecco il motivo del sopralluogo.

Quest'opera rappresenta una crescita del porto e un'opera strumentale di un progetto più ampio quale il completamento della darsena e la realizzazione della penisola; arriva dopo anni di contenzioso con un iter iniziato nel 2014 e concluso nel 2022 dopo due ricorsi. Ma non è finita lì perché, a quel punto, si è aperta un'altra partita, se l'impresa era ancora disponibile a realizzare l'opera che oggi costa di più". Sui tempi di realizzazione Garofalo ha sottolineato che l'impresa ha la volontà di accorciarli.

"La banchina darà al porto di Ancona, e non solo, un nuovo futuro - ha assicurato Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche - e una nuova prospettiva. Dalla banchina 27 nasce il progetto che guarda alla penisola e ad un'idea di porto totalmente nuova che guarda alla sostenibilità e alla competitività dell'intero sistema portuale del medio adriatico".

L'assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli ha parlato di una "infrastruttura strategica per tutte le Marche con il raddoppio della banchina da 300 a 600 metri, su cui pochi porti possono contare, visto che avrà anche un pescaggio fino a 14 metri di profondità e quindi per l'attracco di grandi navi".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA