Due giorni su eccellenze Marche di imprenditoria e territorio

Ventotto aziende della filiera nautica e due istituzioni locali come l'Autorità di Sistema Portuale (Adsp) del Mare Adriatico Centrale e l'Università Politecnica delle Marche con la "finalità di far fronte comune nei rapporti con le Istituzioni locali, di fare economia di scala in ambito formativo nei rapporti con le Università e di fare squadra per competere al meglio nei mercati internazionali". Sono numeri e mission dell'Associazione Marche Yachting and Cruising, che insieme alla Regione Marche e ad Atim, ha organizzato ad Ancona la due giorni, che si è appena conclusa, "Eyes Envisioning yachting excellence summit, dedicata ad un selezionato gruppo di giornalisti nazionali ed internazionali alla scoperta delle eccellenze dell'imprenditoria e del territorio marchigiano.

Fil rouge degli incontri è stato il tema del Design, del "bello e ben fatto" come elemento trainante e distintivo del saper fare marchigiano. Alla conferenza stampa di apertura a Portonovo il 24 luglio, tra gli altri, è intervenuti l'Assessore Comunale al Bilancio e Vice Sindaco Gianfranco Zinni che ha portato i saluti del Sindaco Daniele Silvetti, e lodato la cantieristica di lusso come fonte importante dell'economia regionale. Il presidente uscente Atim Marco Bruschini ha invece sottolineato l'importanza di creare consapevolezza nei marchigiani nel poter accogliere i turisti in una Regione che offre mare e montagna, in cui si può gestire il tempo in un clima ed un ambiente unici sempre tenendo presente la necessità di migliorare le infrastrutture e risolvere quindi le problematiche sulla mobilità. L'Assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Maria Antonini ha ricordato quanto la Regione, tramite bandi d'innovazione e sviluppo, promozione ed efficientamento energetico, sostenga l'Associazione perché strategica per lo sviluppo economico e turistico delle Imprese: il settore nautico produce un fatturato di un miliardo di Euro e crea un indotto molto importante.

Durante l'evento, l'ammiraglio direttore marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto Vincenzo Vitale ha ribadito quanto sia importante una forte cooperazione inter-istituzionale; mentre Vincenzo Garofalo Presidente dell'Adsp del Mare Adriatico Centrale ha condiviso con la platea il piano strategico del porto che prevederà di omogeneizzare gli spazi disponibili per esaltare le imprese e permettere loro di costruire rimanendo nella Regione, di sostenere il settore nautico per la sua importanza strategica sia in termini di fatturato, che di occupazione che di potenzialità di crescita per il futuro e di creare un'ospitalità ad hoc per le imbarcazioni, gli ospiti e gli equipaggi.

Tra gli intervenuti anche Donatella D'Amico, direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale che ha parlato del fondamentale ruolo della scuola, che si è trasformata in questi ultimi anni e che deve formare figure altamente professionalizzanti per poter subito essere introdotte nel mondo del lavoro con skill ben precisi. Da qui nascono gli Its Academy: una scuola che lavora insieme alle Istituzioni private per far entrare subito gli studenti nel mondo del lavoro. Anche il professor Donato Iacobucci (Univpm) ha trattato il tema dell'importanza del capitale umano e della formazione così come Massimo Rocchi Dirigente della Regione Marche per la formazione professionale che ha insistito sul dare risposte immediate e corrette al mercato del lavoro e alle Aziende.

Il forum del 25 luglio al Teatro Ridotto delle Muse di Ancona ha visto speaker d'eccezione del settore nautico, della moda, del design e del contract di altissimo livello, creando temi di crossindustry interessanti e stimolanti. Dopo il saluto di Gino Sabatini Presidente della Camera di Commercio delle Marche la tavola rotonda si è aperta con l'intervento di Riccardo Bilancioni di Residenza 725 che ha affermato: "riusciamo a trattare l'unicità e l'esclusività dei prodotti solo se riusciamo a mandare dei messaggi. Il prodotto non è più un punto di riferimento ma bisogna avere i giusti trend ed un punto di vista da comunicare".

Ha proseguito Francesca Muzio di FM Architettura di Interni: "il cliente acquista la storia dietro al prodotto e l'intento di FM e del mio Team è proprio quello di creare cultura, valorizzare il capitale umano e il suo talento in un luogo bellissimo che sono le Marche". Le hanno fatto eco Francesco Beccacece di Massari Design che ha affermato: "nella nostra Azienda è importantissima l'estrema attenzione e l'ascolto delle esigenze del cliente cercando di capirne esigenze, sogni e bisogni" e Laura Pomponi di Luxury Projects che ha esaltato la strategicità nel suo lavoro degli aspetti funzionali del design e della creatività. Marco Gaspari di Poltrona Frau ha offerto uno spunto interessante parlando della storia dell'azienda da lui rappresentata che dal 1912 ha fatto del design la sua fonte di ispirazione quando partirono rivisitando un Chester in chiave più moderna.

Il bello e ben fatto rappresenta il biglietto da visita delle Marche e ne sono altre chiare testimonianze la Elica, rappresentata da Fabrizio Crisà, Designer, vincitore di due Compassi d'Oro e Gianluca Garofoli di Garofoli Group che crede fortemente nella Regione e si impegna personalmente per far conoscere il territorio. Importante la testimonianza del Rettore dell'UniMC John Mc Court che ha ribadito che l'Università deve fornire elementi creativi veloci e critici per lavorare insieme alle Aziende e aggiungere valore aggiunto. In chiusura lavori l'intervento del Capo di Gabinetto della Regione Marche Fabio Pistarelli che ha portato i saluti del Presidente Francesco Acquaroli e ha confermato la vicinanza della Giunta regionale a tutto il settore nautico per colmare le lacune del passato e vincere insieme le sfide future aiutando gli operatori in maniera snella e fattiva.



