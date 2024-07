Acquaroli, importante strutturare l'Atim per operatività forte

"Ora abbiamo appena nominato la direttrice facente funzioni dell'Atim (Stefania Bussoletti, capo dipartimento regionale per lo Sviluppo Economico, ndr) e questo è già il primo passo, dopodiché credo che sarà importante la strutturazione dell'agenzia che deve garantire una operatività minima in tutte le sue fasi". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a proposito dell'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione Marche il cui direttore Marco Bruschini è andato a ricoprire un incarico a Roma al ministero dell'Agricoltura.

"Dopodiché - ha spiegato il governatore - verrà emesso il nuovo interpelllo per individuare il nuovo direttore generale.

Ci vorrà qualche settimana, qualche mese sicuramente, ma l'operatività dell'Agenzia non è in discussione, non è in dubbio come non è in dubbio l'operatività dal punto di vista della programmazione".

"Tutto quello che bisognava fare e stiamo facendo, sarà portato avanti, - ha assicurato Acquaroli - l'importante è che questa Agenzia possa avere una prospettiva futura legata ad un'operatività forte. Su questo stiamo lavorando anche dal punto di vista dell'internazionalizzazione che, in una fase complessa e delicata come quella che stiamo vivendo per le nostre imprese, per i mercati a livello globale, diventa centrale, cioè accompagnare l'internazionalizzazione del nostro territorio in sinergia con la Camera di Commercio che è un nostro partner fondamentale. Quindi si tratta di continuare il lavoro che abbiamo già intrapreso".

"Nel frattempo - ha concluso il presidente della Regione - colgo anche l'occasione per fare i migliori auguri al direttore Bruschini che è stato chiamato ad un importante e prestigioso incarico al ministero dell'Agricoltura, quindi i nostri migliori auguri e ringraziamenti per quello che ha fatto alla guida dell'Agenzia nella nostra regione".



