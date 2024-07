Mare e laghi sicuri 2024, ad Ancona 12 multe in un mese

Limiti della costa non rispettati durante la navigazione e sicurezza balneare. Sono state 12 le sanzioni amministrative irrogate nel mese di luglio dalla Guardia Costiera di Ancona impegnata, dal 15 giugno scorso, in attività di controllo quotidiane per una estate più sicura.

Diversi gli interventi di soccorso in mare.

La campagna "Mare e laghi sicuri" ha fatto registrare per il mese che sta terminando 140 controlli, una media di cinque al giorno, di cui 105 in mare da parte dei militari a bordo di mezzi navali. Via terra sono state 35 le verifiche e hanno riguardato la sicurezza balneare da parte degli stabilimenti.

Nell'ultima settimana c'è stata una segnalazione sul numero blu di emergenza 1530, riguardante il mancato rientro di una canoa con due persone a bordo, partita da Numana e diretta alla spiaggia delle Due Sorelle, a Sirolo (Ancona). La sala operativa ha coordinato i soccorsi disponendo l'invio in zona di un proprio mezzo e della idroambulanza della Croce Rossa di Ancona.

Il piccolo natante era stato rintracciato davanti alla spiaggia dei Sassi Neri, a Sirolo. Il mezzo è stato scortato fino al porto di Numana. Salvato un bagnante in difficoltà in mare, davanti al lungomare Nord di Civitanova Marche (Macerata).

Coordinate le ricerche per una bagnate scomparsa a Potenza Picena (Macerata) che poi è rientrata da sola dopo una normale passeggiata.

Il 26 luglio scorso la Guardia Costiera ha dato assistenza a due persone a bordo di un natante che imbarcava acqua davanti alla spiaggia del Passetto. Ieri è stata impegnata nel fornire assistenza ad un 36enne di origini albanesi che si è ferito dopo un tuffo nella zona dei Lavi a Sirolo. Nel fine settimana un intervento è seguito a una piccola frana tra le spiagge del Trave e Mezzavalle, ad Ancona.

Nella notte tra venerdì e sabato mattina, soccorso un gommone con a bordo due occupanti che aveva urtato lo scoglio del Trave.

Ieri notte, infine, altra emergenza questa volta per un motopeschereccio durante l'attività di pesca: dopo la collisione con un altro peschereccio, si era aperta una falla nello scafo e stava imbarcando acqua a circa 5 miglia al largo dal porto di Civitanova Marche. I mezzi sono stati scortati fino al porto di Civitanova dalla Guardia Costiera.



