'Governo approva ordine del giorno su Lungomare Nord Ancona'

Il governo ha accolto un ordine del giorno presentato dal deputato marchigiano di Fratelli d'Italia Stefano Benvenuti Gostoli "al Dl Infrastrutture, impegnandosi così a valutare la realizzazione della Lungomare Nord". Lo annuncia lo stesso parlamentare che si dice "soddisfatto".

"Si tratta di un'opera strategica e fondamentale per la viabilità di Ancona - aggiunge Benvenuti Gostoli - perché andrebbe a risolvere l'annosa questione dell'accesso diretto da parte dei mezzi pesanti al porto. A beneficiare dell'opera infrastrutturale sarà l'area di Torrette, dove c'è il più importante polo sanitario delle Marche. La Lungomare Nord - prosegue - potrà così ridurre il traffico di un'area oggi fortemente congestionata, con importanti positive ripercussioni in termini ambientali, oltre che di riduzione dell'inquinamento.

Il governo Meloni si dimostra, ancora una volta, attento alle richieste e alle istanze del territorio, le cui priorità sono per noi una bussola costante".



